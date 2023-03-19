Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области назвали район-лидер по заболеваемости раком

Гаврилов-Ямский район является муниципальным образованием-лидером по заболеваемости злокачественными новообразованиями. Об этом на заседании комитета областной думы заявил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Ярославской области Павел Нестеров.

Ярославская областная онкобольница

Ярославская областная онкобольница

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Ярославская областная онкобольница

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Ярославская область уже второй год лидирует в РФ по количеству раковых опухолей на 100 тыс. населения. Господин Нестеров не смог уточнить, почему именно Гаврилов-ям лидирует внутри региона, заявив, что причина может быть выявлена только в ходе медицинской дискуссии.

«Факторов здесь много. Экология, образ жизни, режим питания. Было бы гораздо хуже, если бы эта заболеваемость статистически была низкая, а по факту высокая»,— сказал Павел Нестеров.

Главный внештатный специалист-онколог депздрава отметил и рост числа онкобольных в дневных и круглосуточных стационарах. В 2022 году в больницах региона лежали более 22 тысяч онко-пациентов, двумя годами ранее их было 18997. Отдельно прозвучала статистика рака шейки матки.

«Из года в год мы имеем порядка 150 случаев рака шейки матки. К сожалению, до апреля 2022 года половина этих женщин на момент постановки диагноза имели 3-4 стадию заболевания, когда они фактически инкурабельны (когда лечение болезни уже невозможно-Ъ-Ярославль). С апреля прошла централизация цитологических исследований в одной лаборатории. В результате выявлено 516 случаев с подозрением на злокачественную опухоль, 35 подтверждено, все 35 опухолей пролечены»,—озвучил данные главный специалист-онколог региона.

В ходе заседания комитета была озвучена статистика нехватки врачей-онкологов. В ярославских поликлиниках штат неукомплектован на 36%, в трех районах области (Брейтовском, Любимском и Большесельском) нет первичных онкологических кабинетов.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...