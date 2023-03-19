В Ярославской области назвали район-лидер по заболеваемости раком

Гаврилов-Ямский район является муниципальным образованием-лидером по заболеваемости злокачественными новообразованиями. Об этом на заседании комитета областной думы заявил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Ярославской области Павел Нестеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная онкобольница

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области Ярославская областная онкобольница

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Ярославская область уже второй год лидирует в РФ по количеству раковых опухолей на 100 тыс. населения. Господин Нестеров не смог уточнить, почему именно Гаврилов-ям лидирует внутри региона, заявив, что причина может быть выявлена только в ходе медицинской дискуссии.

«Факторов здесь много. Экология, образ жизни, режим питания. Было бы гораздо хуже, если бы эта заболеваемость статистически была низкая, а по факту высокая»,— сказал Павел Нестеров.

Главный внештатный специалист-онколог депздрава отметил и рост числа онкобольных в дневных и круглосуточных стационарах. В 2022 году в больницах региона лежали более 22 тысяч онко-пациентов, двумя годами ранее их было 18997. Отдельно прозвучала статистика рака шейки матки.

«Из года в год мы имеем порядка 150 случаев рака шейки матки. К сожалению, до апреля 2022 года половина этих женщин на момент постановки диагноза имели 3-4 стадию заболевания, когда они фактически инкурабельны (когда лечение болезни уже невозможно-Ъ-Ярославль). С апреля прошла централизация цитологических исследований в одной лаборатории. В результате выявлено 516 случаев с подозрением на злокачественную опухоль, 35 подтверждено, все 35 опухолей пролечены»,—озвучил данные главный специалист-онколог региона.

В ходе заседания комитета была озвучена статистика нехватки врачей-онкологов. В ярославских поликлиниках штат неукомплектован на 36%, в трех районах области (Брейтовском, Любимском и Большесельском) нет первичных онкологических кабинетов.

Андрей Иванов