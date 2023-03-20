Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Старик у моря

U2 выпустили альбом и фильм

В День святого Патрика вышли в свет новый альбом ирландской группы U2 «Songs of Surrender» и фильм режиссера Моргана Невилла «Боно и Эдж. Как бы возвращение домой. С Дэйвом Леттерманом». О том, как американский телеведущий приехал в Дублин и попытался разобраться в феномене главной ирландской группы, рассказывает Игорь Гаврилов.

Дэвид Леттерман (в центре) спасает U2 от тоски одним своим присутствием

Дэвид Леттерман (в центре) спасает U2 от тоски одним своим присутствием

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дэвид Леттерман (в центре) спасает U2 от тоски одним своим присутствием

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Идея группы U2 выпустить собрание «переосмысленных» версий своих песен вызвало скепсис у многих слушателей еще в январе, когда появился сингл «Beautiful Day» (см. “Ъ” от 23 января). У песни, относящейся к числу главных стадионных боевиков U2, словно вырвали хребет. Несмотря на то что бас-гитарист Адам Клейтон и барабанщик Ларри Маллен-младший числились в списке участников записи альбома «Songs of Surrender», гитарист Эдж, отвечавший за его продюсирование, свел их участие к минимуму. Новые варианты песен представляют собой мягкие интерпретации хитов с ведущим фортепиано и богатой струнной секцией. Большая часть произведений теперь, по выражению обозревателя The Guardian, выглядит как кавер-версии, заказанные для рекламы банка.

Для небольшого проекта это, может быть, и было бы интересно. Но единственная запись U2, в которой величие группы было проявлено на короткой дистанции, это тема из фильма 1996 года «Миссия: невыполнима» с Томом Крузом. Она была создана как раз силами Клейтона и Маллена и с тех пор цитируется повсеместно. А U2 во всей своей полноте — это всегда крупные формы. Вот и «Songs of Surrender» состоит из 40 песен. Каждый из участников группы отобрал десять песен, и их список не совпадает, как можно было ожидать, с оглавлением книги воспоминаний вокалиста U2 Боно «Surrender» («Капитуляция»), вышедшей в ноябре 2022 года. «Songs of Surrender» — это не сборник лучших песен, а выбор самих музыкантов. Из трек-листа альбома следует, что все они считают наиболее недооцененным в карьере группы альбом «Songs of Innocence» (2014). Он представлен на «Songs of Surrender» больше, чем любой другой. В свое время альбом «Songs of Innocence» стал предметом сделки U2 c Apple, которую оценивали не менее чем в $100 млн. В день релиза бесплатный доступ к альбому был открыт в онлайн-магазине iTunes.

U2 как бизнес-империя — интереснейшая тема, но, записывая и продвигая «Songs of Surrender», как и во времена «Songs of Innocence», они предпочитали обойти ее стороной, погрузиться в юношеские воспоминания и исследовать корни своей дружбы. Об этом перед выходом альбома они предложили поговорить американскому телеведущему Дэвиду Леттерману, для чего пригласили его к себе в гости в Дублин. При этом Адам Клейтон и Ларри Маллен-младший на съемки приглашены не были.

Отсутствие Ларри Маллена объяснялось состоянием его здоровья. Известно, что из-за проблем с суставами самый фотогеничный участник U2 не будет играть с группой во время серии ее выступлений в новом лас-вегасском зале Sphere. Что касается басиста, то Адаму Клейтону вроде как не до U2. Как это заявлено в начале фильма, он сейчас занят артхаусным кино. Клейтон недавно снял фильм о Фрэнсисе Бэконе, а во время последних публичных появлений группы выглядел как заправская кинозвезда и перетягивал на себя все внимание публики. В качестве одного из секретов успеха дублинского квартета всегда декларировалась нерушимая дружба четырех школьных товарищей, и то, что для фильма о U2 не был найден способ разговора со всеми четырьмя, наводило на грустные размышления.

Пока Боно и Эдж готовились к первому исполнению новых версий песен в концертном зале Ambassador Theatre, Дэвид Леттерман бродил с оператором по Дублину, пытаясь в одиночку постичь тайну этого города. Седобородый американец, чей стиль одежды не назовешь иначе как «хипстерский», обнаруживает, что в здешних магазинах нет арахисового масла, пытается купить сырное колесо, подбирает шляпы для Боно и Эджа и беседует с «моржами» на дублинском пляже Форти-Фут. Все эти городские зарисовки комика Леттермана существенно снижают пафос истории. Снижением пафоса — вот чем (а не «переосмыслением») стоило бы в первую очередь заняться U2 на пятом десятке существования.

В иронично-легкомысленных диалогах с Боно и Эджем Дэвид Леттерман пошагово проходит всю историю группы. Боно чертит ведущему на планшете грубую карту страны и в простых словах объясняет суть конфликта с Северной Ирландией. Фильм превращается в захватывающий рассказ о том, как политические и религиозные воззрения юных дублинцев становятся движущей силой их музыки. С той же наивной непосредственностью Леттерман изучает саму ткань песен U2. Леттерман старше Боно и Эджа, но когда Эдж играет для гостя вступление к хиту «Where the Streets Have No Name», Леттерман от удовольствия высовывает кончик языка, а потом просит гитариста сыграть еще раз. А когда Боно поет Леттерману новую версию «Every Breaking Wave», старик не может сдержать эмоций и говорит: «Я как будто стал другим человеком. Мне нужно прилечь». Это его тинейджерское восприятие, эта трепетная и непосредственная радость от прикосновения к музыке спасает от провала весь проект «Surrender». В конце концов, U2 остается великой группой, даже когда сворачивает не туда.

Лучшие кадры фильма «Боно и Эдж. Как бы возвращение домой» сняты во время дружеских посиделок в пабе McDaids. Фактически Боно и Эдж исполняют там всего две песни, «All I Want is You» и «Invisible», но именно в атмосфере паба рождается то трогательное чувство, которого не хватает на упрощенных и лишенных позвоночника песнях «Songs of Surrender». Оно появляется оттого, что вокруг Боно и Эджа в этих сценах — лучшие ирландские музыканты. Здесь Глен Хансард, которому Леттерман заслуженно отдал в фильме много экранного времени. Здесь его партнерша по легендарному мюзиклу «Однажды» Маркета Ирглова, а также Дермот Кеннеди, Имельда Мэй, Лоа. В этих кадрах много человеческой теплоты, которая согревает Леттермана и позже, в финале, когда он наконец-то решается погрузить свое 75-летнее тело в воды Ирландского моря около Форти-Фут. Под звуки совершенно новой песни U2 «Forty Foot Man», написанной за одну ночь во время съемок фильма.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...