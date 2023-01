Капитуляция перед прошлым

Ирландская группа U2 объявила, что выпустит в марте новый альбом «Songs Of Surrender». Поклонники квартета, которые ждут новый материал своих любимцев уже почти шесть лет, на предмет этого альбома особых иллюзий не питают. Это будет собрание из 40 уже знакомых песен группы, созданных за более чем 40 лет ее существования. Альбом станет оружием в борьбе за возвращение U2 статуса главной стадионной группы планеты. Игорь Гаврилов рассуждает о перспективах этой затеи.

В истории U2 были и сборники best of, и блестящие концертные альбомы, но «Songs Of Surrender» музыканты презентуют как часть студийной дискографии группы. О том, на что будет похож альбом, можно судить по песне «Beautiful Day». С нее U2 начали представление публике новых версий песен, как сказано в анонсах альбома, re-imagined and re-recorded, «переосмысленных и записанных заново».

Продюсером собрания перезаписанных песен стал гитарист U2 Эдж. В письме поклонникам, анонсирующем выход альбома, он пишет: «Дело в том, что большая часть нашей работы была написана и записана, когда мы были кучкой очень молодых людей. Эти песни сейчас значат для нас совсем другое. Некоторые выросли вместе с нами. Некоторые мы переросли. Но мы не упустили из виду то, что в первую очередь побудило нас написать эти песни. Суть этих песен все еще в нас, но как воссоединиться с этой сущностью, когда мы продвинулись вперед и так сильно выросли?» По словам гитариста, интимность заменила в новых версиях остроту постпанка. Появились новые аккорды, новый темп и даже новые тексты.

Преданных фанатов новая версия «Beautiful Day» скорее насторожила, чем заинтриговала. Насколько нужен этот вкрадчивый запев и мягкие стартовые аккорды песне, которая в оригинальной версии ставила стадионы на уши, била наотмашь и оставалась в памяти как один из кульминационных моментов любого концерта U2?

То же касается «Pride (In The Name Of Love)». Ее выпустили вторым синглом с «Songs Of Surrender». Песня, с которой благодаря сборнику «Greenpeace. Breakthrough» (1989) началось знакомство с U2 большинства отечественных меломанов, в альбоме «Songs Of Surrender» звучит как записанная на акустическом концерте для MTV 1990-х, пусть и с дополнительным вокальным продакшеном.

Вообще-то формат unplugged, как и формат «the best с оркестром» или «рождественский альбом»,— вполне нормальная коммерческая практика для рок-групп, многие через это прошли и лишний раз заработали денег. Но в дискографии U2 ничего этого не было. На протяжении первых 25 лет истории группы у U2 хватало творческого потенциала, чтобы регулярно выпускать стопроцентные хиты и не заниматься «переосмыслением». Слушая новую версию «Pride (In The Name Of Love)», понимаешь, что это, по сути, и есть unplugged, просто U2 считают, что назвать так этот материал ниже их достоинства. Нет, это не «акустика», это именно «переосмысление».

Пока опубликованы только две переработки из сборника «Songs Of Surrender», и если бы U2 имели в виду нечто более широкое, нежели «интимность вместо постпанка», то хотя бы одна из изданных песен на это намекала. Эдж говорит: «Эти песни сейчас значат для нас совсем другое». Судя по двум опубликованным трекам, новую аудиторию альбомом «Songs Of Surrender» U2 себе не заработают, эта музыкальная форма крепко связана со славным прошлым группы. А верных поклонников U2 еще нужно убедить в том, что такая форма им необходима. Классические версии слишком крепко сидят в подсознании.

Поклонники уже поняли, что новый сборник стоит воспринимать «в наборе» с книгой воспоминаний лидера U2 Боно «Surrender» («Капитуляция»), которая вышла в ноябре 2022 года. Это том в два пальца толщиной, его главы названы в честь песен U2, и в выпущенной вслед за бумажной версией аудиокниге каждой главе сопутствует фрагмент трека из будущего альбома. Боно даже успел проехать по миру c небольшим сольным туром в поддержку книги. Это был первый опыт такого рода в его жизни. Для гастролей собрали отдельный коллектив, который отрепетировал «камерные» версии песен.

Если у кого-то и были сомнения в том, что готовится нечто мощное и историческое, они отпали, когда в конце года U2 наградили престижной премией Кеннеди-центра, которой ранее удостаивались Чак Берри, Михаил Барышников, Брюс Спрингстин, Эндрю Ллойд Уэббер и другие представители исполнительских искусств. В честь лауреатов традиционно устраивают большой концерт, на котором обязательно присутствует американский президент. Фрагменты концерта хорошо расходятся в соцсетях, и многие меломаны наверняка уже натыкались в своих лентах на трогательные моменты из церемоний, посвященных Полу Маккартни, Led Zeppelin или Стингу. Виновники торжества сидят в особой ложе и тайком смахивают слезы, когда очередной коллега выдает на сцене трогательные и проникновенные версии их песен.

Во время чествования U2 в Кеннеди-центре к публике обратились Бейонсе, Харри Стайлз, Шон Пенн и Саша Барон Коэн, а песни группы представили Эдди Веддер, Хозьер, Брэнди Карлайл и украинская певица Джамала. В зале сидели Джордж Клуни, Глэдис Найт, Таня Леон и Эми Грант, которые также получили награды в 2022 году. Но всеобщее внимание было приковано к U2.

Постановщики этих церемоний, которые проходят с 1978 года, умеют подчеркнуть монументальное величие торжества и его виновников. Иногда эмоции героев выглядят слишком наигранными. Но в сумме с мемуарами Боно и анонсом грядущего диска чествование, чьи фрагменты разлетелись по интернету, стало важной частью новой фазы карьеры U2. На основе альбома будет создан и документальный фильм, как без этого. Группе осталось только объявить о новом мировом турне, и, надо думать, анонс не за горами. Билеты наверняка разойдутся в один момент, как это уже произошло после анонсов новых турне Depeche Mode и Мадонны. Все эти маневры, конечно, затмят тот прискорбный факт, что U2 давно не выпускали новых песен, достойных их золотого каталога. Не то чтобы мир не мог без них обойтись, но когда-то песни U2 о свободе, равенстве и справедливости действительно помогали жить и отзывались в сердцах. И сейчас мир находится в том состоянии, когда от U2 хотелось бы услышать не «переосмысленные» песни, а новые, такие, какие когда-то им удавались лучше всех.