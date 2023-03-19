В Братске пять человек пострадали из-за утечки хлора на местном промпредприятии

Следователями СКР по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка проводится в связи с выбросом двуокиси хлора на одном из промышленных предприятий Братска вечером 18 марта, в результате инцидента пострадали пять человек

«Следователи СКР выясняют все обстоятельства. На данный момент установлено, что утечка устранена, предприятие работает в штатном режиме, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Проводятся следственные мероприятия, ожидается принятие процессуального решения»,— уточняется в сообщении регионального СКР.

Прокуратура Иркутской области также проводит проверку в связи с инцидентом, по результатам «будет дана оценка исполнению законодательства об особо опасных производственных объектах и охране труда».

Мэр города Братска Сергей Серебренников в своем Telegram-канале сообщил, что выброс опасного вещества произошел «на территории Братского ЛПК в подземном переходе между цехами». По его информации, «угрозы для жителей города не возникло». Медицинская помощь понадобилась четырем сотрудникам предприятия.

Влад Никифоров, Иркутск