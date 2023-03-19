Мать младенца, выкинутого в мусорный контейнер, отпустили под подписку о невыезде

Обвиняемую в убийстве новорожденного ребенка петербурженку отпустили домой под подписку о невыезде. Об этом 19 марта пишет «Фонтанка».

По версии следствия, утром 14 марта женщина родила дочь в квартире, после чего оставила ее на открытом балконе на длительное время. После смерти девочки мать вынесла тело ребенка на улицу и выбросила в мусорный контейнер по дороге на работу.

Ранее девушка утверждала, что родила мертвого ребенка на 41 неделе беременности и выбросила его. Позже вскрытие показало, что ребенок после родов был живым.

В настоящее момент проводятся судебные экспертизы для выяснения обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших этому. 24-летнюю девушку отпустили домой к двум дочерям.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка матерью.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте