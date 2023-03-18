В Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка матерью

Следственный комитет по Невскому району возбудил уголовное дело об убийстве матерью новорожденного (ст. 106 УК РФ) в отношении 24-летней петербурженки. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе городского СК.

По версии следствия, утром 14 марта женщина родила дочь в квартире на улице Антонова-Овсеенко, после чего оставила новорожденного ребенка на открытом балконе на длительное время. После смерти девочки мать вынесла тело ребенка на улицу и выбросила в мусорный контейнер на проспекте Большевиков, пока сама шла на работу.

Ранее девушка утверждала, что родила мертвого ребенка на 41 неделе беременности и выбросила его. Позже вскрытие показало, что ребенок после родов был живым.

В настоящее момент проводятся следственные работы и экспертизы для выяснения обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших этому. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте