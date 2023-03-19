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Коммерсантъ FM
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Хуснуллин сообщил Путину о планах к лету запустить в Мариуполе первую трамвайную линию

Вице-премьер России Марат Хуснуллин пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что к лету текущего года в Мариуполе будет запущена первая трамвайная линия. Видеозапись, на которой глава государства едет за рулем в Мариуполе в сопровождении господина Хуснуллина, опубликовал телеканал «Звезда».

«Владимир Владимирович, если все получится, к лету хотим запустить первый трамвайный маршрут. Уже ремонтируем первый маршрут трамвайной линии. Трамваи есть, надеюсь, к лету уже пойдет работа»,— сказал вице-премьер.

Господин Хуснуллин добавил, что в Мариуполе была достаточно большая трамвайная сеть — суммарной протяженностью в несколько десятков километров.

Кроме того, вице-премьер доложил главе государства о запуске движения общественного транспорта в Мариуполе. По словам господина Хуснуллина, в городе работают 110 автобусов.

Ранее сегодня, 19 марта, Кремль сообщил о поездке Владимира Путина в Мариуполь. Он прибыл в город на вертолете, объехал несколько районов за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями. Это первая поездка главы государства в Донбасс. Позднее Кремль сообщил, что господин Путин также провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону.

11 марта вице-премьер заявил, что компания «Единый заказчик в сфере строительства» намерена ввести в эксплуатацию не менее 30 домов и восстановить более 1,7 тыс. объектов в Мариуполе в 2023 году. В ноябре 2022 года он сообщил, что трехлетний план по восстановлению города могут выполнить за два года.

Эрдни Кагалтынов

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