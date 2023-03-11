Хуснуллин сообщил о планах построить в Мариуполе 30 многоэтажек и восстановить 1,7 тыс. объектов в 2023 году

Компания «Единый заказчик в сфере строительства» намерена ввести в эксплуатацию не менее 30 домов и восстановить более 1,7 тыс. объектов в Мариуполе в 2023 году, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Господин Хуснуллин заявил, что компания «Единый заказчик» с мая 2022 года подключилась к восстановлению новых регионов. По его словам, компания строит Донецкий перинатальный центр и ремонтирует Приазовский государственный технический университет.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что с декабря 2020 года, когда был создан «Единый заказчик», компания завершила строительство и реконструкцию 29 объектов. В 2023 году планируется сдать не менее 25 объектов, в том числе Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова, Музей Мирового океана в Калининграде, Третьяковскую галерею в Москве и объекты детского центра «Артек» в Крыму, добавил господин Хуснуллин.

В августе Минстрой разработал план по восстановлению Мариуполя. Проект рассчитан на три года. В городе собираются построить 1,03 млн кв. м многоквартирных домов, соцобъекты и транспортную инфраструктуру, обустроить набережные, парки.

В ноябре вице-премьер заявил, что трехлетний план по восстановлению города могут выполнить за два года. К ноябрю прошлого года российским строителям удалось восстановить 150 домов. В городе работают 28 тыс. строителей, идет работа по восстановлению 1250 объектов.

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Эрдни Кагалтынов