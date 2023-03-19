Bloomberg узнал о контактах Баффета с администрацией Байдена по банковскому кризису

Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в течение недели несколько раз общался с высокопоставленными чиновниками администрации Джо Байдена, сообщили источники Bloomberg. Стороны обсуждали вероятность того, что господин Баффет инвестирует в региональный банковский сектор, который находится в кризисе после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. Миллиардер также давал рекомендации по «текущим потрясениям».

Как напоминает Bloomberg, господин Баффет ранее неоднократно помогал банкам в кризисные моменты, «используя свой культовый статус инвестора и финансовый вес для восстановления доверия к больным компаниям». Среди примеров инвестирования — Bank of America, Goldman Sachs Group Inc. Berkshire Hathaway и Белый дом пока не отреагировали на публикацию, Минфин США отказался от комментариев.

Silicon Valley Bank объявил о банкротстве 10 марта. Это 16-й по величине банк США, он ориентировался на работу со стартапами. Его банкротство стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США после Washington Mutual Bank. Позднее из-з системных рисков был закрыт Signature Bank.

Стоит ли в России бояться последствий возможного банковского кризиса в мире — в опросе «Ъ» «"У нас для переживания есть поводы намного серьезнее"».

Леонид Уварчев