Курский губернатор сообщил о повреждении при обстреле закрытого дома культуры в приграничном поселке

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вооруженные силы Украины днем 18 марта обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Из мирных жителей никто не пострадал, однако повреждения получил неработающий дом культуры, добавил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Зафиксировали 10 прилетов»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале. Три из них пришлись на неработающий дом культуры.

По данным курских властей, ВСУ регулярно обстреливают территорию региона. 6 марта они обстреляли приграничную территорию в Хомутовском районе, сообщал губернатор. Тогда были повреждены объекты энергоснабжения, из-за чего было обесточено село Искра. 4 марта из-за обстрела приграничных территорий Глушковского района прерывалось энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино.

2 марта в результате обстрела поселка Тёткино погиб мужчина, тогда же было зафиксировано девять прилетов в районе села Троицкое Кореневского района, сообщал Роман Старовойт.

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