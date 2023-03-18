В Сочи сформировали 32 га для проектов КРТ

Под комплексное развитие территорий (КРТ) в новом генплане Сочи выделили 32 гектара, сообщает МЦУ Сочи.

Градостроительные регламенты, регулирующие высоту объектов застройки, будут установлены правилами землепользования и застройки.

«Генпланом предусмотрено сохранение существующей жилой застройки и выделение свободных территорий для объектов социального назначения, озелененных территорий. Также предполагается реконструкция улично-дорожной сети, запланированы новые транспортные связи»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в генплане выделены территории для новой индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки. Планируемые зоны многоэтажной жилой застройки установлены только для территорий, которые планируется застраивать в формате комплексного развития. Речь идет о территориях, где уже разработаны и утверждены проекты планировки, а также выданы разрешения на строительство.

С 9 по 21 марта в Сочи проходят общественные обсуждения нового генплана. За это время четыре мобильные группы посетят все населенные пункты города, а после представят скорректированный с учетом замечаний жителей проект.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram