В Самарской области второй день подряд зафиксировали температурные рекорды

В пятницу, 17 марта, на 12 метеостанциях Самарской области установлены температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Теплее всего было в Большой Глушице, где температура воздуха достигла +12,2°С. Предыдущий рекорд для этого дня держался с 2020 года. В Тольятти воздух прогрелся до +11,9°С, что на 3,8°С выше предыдущего температурного максимума для этого дня, также зафиксированного три года назад. До этой отметки столбик термометра поднялся и в Безенчуке.

Температурные максимумы также зарегистрировали в Самаре, Сызрани, Серноводске (Сергиевский район), Новодевичьем (Шигонский район), Авангарде (Нефтегорский район), Кинель-Черкассах, Челно-Вершинах, райцентре Клявлино и на метеостанции Аглос (Волжский район).

Днем ранее температурные рекорды зафиксировали на семи метеостанциях Самарской области.

Андрей Сазонов