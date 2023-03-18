Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области второй день подряд зафиксировали температурные рекорды

В пятницу, 17 марта, на 12 метеостанциях Самарской области установлены температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Теплее всего было в Большой Глушице, где температура воздуха достигла +12,2°С. Предыдущий рекорд для этого дня держался с 2020 года. В Тольятти воздух прогрелся до +11,9°С, что на 3,8°С выше предыдущего температурного максимума для этого дня, также зафиксированного три года назад. До этой отметки столбик термометра поднялся и в Безенчуке.

Температурные максимумы также зарегистрировали в Самаре, Сызрани, Серноводске (Сергиевский район), Новодевичьем (Шигонский район), Авангарде (Нефтегорский район), Кинель-Черкассах, Челно-Вершинах, райцентре Клявлино и на метеостанции Аглос (Волжский район).

Днем ранее температурные рекорды зафиксировали на семи метеостанциях Самарской области.

Андрей Сазонов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...