В Самарской области зафиксирована аномально высокая температура воздуха

В четверг, 16 марта, на семи метеостанциях Самарской области установлены температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Тольятти воздух прогрелся до +9,8°С, что на 0,7°С выше предыдущего температурного максимума для этого дня, зафиксированного в 2001 году. В Безенчуке столбик термометра поднялся до +8,8°С и побит рекорд, установленный в 2007 году. В Большой Глушице температура воздуха достигла +8,0°С, что также стало новым максимумом для этого дня.

Температурные максимумы также зарегистрировали в Серноводске (Сергиевский район), Новодевичьем (Шигонский район), Кинель-Черкассах и на метеостанции Аглос (Волжский район). На всех четырех метеостанциях обновлены рекорды, державшиеся с 1975 года.

Андрей Сазонов