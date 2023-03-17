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В Самарской области зафиксирована аномально высокая температура воздуха

В четверг, 16 марта, на семи метеостанциях Самарской области установлены температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Тольятти воздух прогрелся до +9,8°С, что на 0,7°С выше предыдущего температурного максимума для этого дня, зафиксированного в 2001 году. В Безенчуке столбик термометра поднялся до +8,8°С и побит рекорд, установленный в 2007 году. В Большой Глушице температура воздуха достигла +8,0°С, что также стало новым максимумом для этого дня.

Температурные максимумы также зарегистрировали в Серноводске (Сергиевский район), Новодевичьем (Шигонский район), Кинель-Черкассах и на метеостанции Аглос (Волжский район). На всех четырех метеостанциях обновлены рекорды, державшиеся с 1975 года.

Андрей Сазонов

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