Причину громких звуков губернатор Севастополя объяснил учебной стрельбой из гранатометов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях рассказал о том, что причиной громких звуков является учебная стрельба на полигоне. По его словам, в городе все спокойно.

«На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов. В городе все спокойно»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

В соцсетях ранее жители Севастополя сообщали о звуках выстрелов и взрывов.

Ранее американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, нашли у берегов Севастополя на глубине около 900 м. MQ-9 Reaper упал в Черное море утром 14 марта в результате резкого маневрирования.

Тат Гаспарян

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