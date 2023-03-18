Индонезия работает над гарантиями для РФ об отсутствии риска ареста ее самолетов

Для запуска прямых рейсов с Россией Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний об отсутствии рисков ареста самолетов. Об этом сообщил индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

«Компаниям нужна гарантия, что, когда самолет прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию»,— сказал Морато Таварес в разговоре с «РИА Новости».

Он уточнил, что власти Индонезии поддерживают контакт с российскими компаниями «Аэрофлот» и Nordwind, которые выразили желание летать в эту страну, в основном, на Бали. По информации представительства Министерства туризма и креативной экономики Индонезии в России, за первые 11 месяцев 2022 года в Индонезии побывали свыше 52 тыс. российских туристов.

13 марта губернатор Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу однократных туристических виз по прибытии туристам из России и с Украины из-за нарушений визового режима. Он также заявил «огромном количестве жалоб о плохом поведении и возможных преступных действиях», совершенных, предположительно, россиянами и украинцами.

Почему на Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев — читайте в материале «Визывающее поведение».

Анастасия Ларина