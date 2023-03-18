Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индонезия работает над гарантиями для РФ об отсутствии риска ареста ее самолетов

Для запуска прямых рейсов с Россией Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний об отсутствии рисков ареста самолетов. Об этом сообщил индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

«Компаниям нужна гарантия, что, когда самолет прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию»,— сказал Морато Таварес в разговоре с «РИА Новости».

Он уточнил, что власти Индонезии поддерживают контакт с российскими компаниями «Аэрофлот» и Nordwind, которые выразили желание летать в эту страну, в основном, на Бали. По информации представительства Министерства туризма и креативной экономики Индонезии в России, за первые 11 месяцев 2022 года в Индонезии побывали свыше 52 тыс. российских туристов.

13 марта губернатор Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу однократных туристических виз по прибытии туристам из России и с Украины из-за нарушений визового режима. Он также заявил «огромном количестве жалоб о плохом поведении и возможных преступных действиях», совершенных, предположительно, россиянами и украинцами.

Почему на Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев — читайте в материале «Визывающее поведение».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...