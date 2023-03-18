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Коммерсантъ FM
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Участников российской кругосветной экспедиции эвакуировали в Чили из-за поломки судна

Россияне, участвующие в кругосветной экспедиции на тримаране, эвакуированы в Чили из-за поломки судна. Об этом путешественники сообщили в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 16 марта у тримарана сломалось рулевое управление, и он потерял контроль, после чего экипаж судна связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной. Она организовала спасательную операцию с участием ВМС Чили, которые передали информацию о случившемся экипажу бразильского корабля, который двигался в сторону Чили. Сейчас экипаж тримарана находится на борту корабля.

Тримаран, двигающийся по пути великих русских мореплавателей, в июле 2021 года вышел из порта в Кронштадте. Участники экспедиции — Евгений Ковалевский из Томска и Станислав Березкин из Новосибирска. Совершить кругосветное путешествие они планировали за два года.

Эрдни Кагалтынов

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