Тайвань сообщил о приближении к острову 26 летательных аппаратов и 4 кораблей Китая

Министерство обороны Тайваня в ежедневной сводке сообщило, что за прошедшие сутки зафиксировало в зоне тайваньского пролива 26 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 4 корабля ВМС НОАК. При этом 15 летательных аппаратов из 26 заходили в опознавательную зону ПВО к юго-востоку и к юго-западу от острова, передает ТАСС.

Китай считает Тайвань своей территорией. Ситуация на острове обострилась после того, как в августе 2022 года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. В ноябре Си Цзиньпин встретился с президентом США Джо Байденом и предупредил, что тайваньский вопрос является для КНР красной линией.

13 марта Си Цзиньпин в ходе сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) заявил, что будет выступать против вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня. Он пообещал, что КНР намерена «неуклонно продвигать» процесс воссоединения с Тайванем.

Подробнее о речи Си Цзиньпина на ВСНП — в материале «Китайский мир лучше мира без Китая».

Эрдни Кагалтынов