Украина вышла из соглашения о гарантийном обслуживании стратегических ракетных комплексов с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил действие соглашения с Россией о гарантийном обслуживании стратегических ракетных комплексов, заключенного 3 сентября 1993 года в Ялте. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте офиса президента Украины. Этот документ — один из четырех, составленных в предместье Ялты Массандре и получивших название «Массандровские соглашения».

В сентябре 1993 года были оформлены следующие документы:

Протокол об урегулировании проблем Черноморского флота;

Основные принципы утилизации ядерных боезарядов стратегических ядерных сил, которые дислоцированы в Украине;

Договор между правительством РФ и правительством Украины об утилизации ядерных боезарядов;

Договор между Украиной и РФ о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов стратегических сил, расположенных на их территориях.

19 февраля 2022 года господин Зеленский заявил, что Украина может отказаться от неядерного статуса. Речь шла о проведении консультаций в рамках Будапештского меморандума, согласно которому Киев признавал за собой неядерный статус, и если результат консультаций не устроит Украину, то она может поставить обязательства стран-гарантов под сомнение.

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Мария Федотова