Следствие не смогло довести до суда уголовное дело об убийстве россиянки в Финляндии в 2013 году

Прокуратура Ленобласти во второй раз вернула Следственному комитету для допрасследования уголовное дело об убийстве в 2013 году россиянки Юлии Середенко в Финляндии. Несмотря на то, что расследованием занимаются силовики из двух стран, довести дело до суда не удается.

Обвиняемым в убийстве является муж убитой Денис Кирьянен. Его заключили под стражу еще 26 декабря 2021 года, свою вину он не признает и настаивает на суде присяжных. В СИЗО он находится уже около 15 месяцев. Следствие утверждает, что мотивом обвиняемого было желание завладеть совместно нажитым имуществом без судебных тяжб.

Юлия, Денис и их 7-летний сын переехали в финский город Куовола в ноябре 2011 года. Из материалов дела следует, что примерно через год в семье начались регулярные ссоры. Пара разъехалась в 2012 году, а расторжение брака отложила. Ребенок мог видеться с отцом на выходных.

Денис Кирьянен 19 сентября 2013 года пришел к супруге обсудить детали раздела имущества. В ходе скандала, как утверждает следствие, мужчина взял гантель и несколько раз ударил Юлию. На допросе он отмечал, что супруга начала его душить, а он отмахнулся от нее лежащим на полу снарядом. В СКР полагают, что скандал закончился расправой над женщиной, а тело было выброшено в водоем. Ее труп до сих пор не найден.

В Финляндии уголовное дело возбудили сразу же после пропажи Юлии в 2013 году. В Российской Федерации это сделали через пару лет. В прокуратуре Ленобласти посчитали, что большинство доводов основано на предположениях. При этом в материалах не содержится достаточной совокупности доказательств по предъявленному обвинению.

Подробнее о деле – в материале «Ъ» «Прокуратура отметила вероятностный характер».

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