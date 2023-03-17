В ООН заявили о готовности генсека организации продолжать диалог с Путиным

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш готов продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и после выдачи ордера Международным уголовным судом (МУС) на арест последнего. Слова господина Дюжаррика с брифинга приводят ТАСС и «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Генсек продолжит говорить со всеми, с кем ему нужно говорить, для решения проблем, которые стоят перед ним»,— сказал представитель генсека ООН. Ему задали вопрос, сможет ли господин Путин посещать площадки ООН, в том числе в Женеве и Нью-Йорке. Стефан Дюжаррик на это лишь напомнил, что «Международный уголовный суд является независимой (от ООН.— "Ъ") структурой». Уточнять, что произойдет в случае прибытия президента РФ в один из двух вышеперечисленных городов, господин Дюжаррик отказался.

МУС не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен.

Россия не признает юрисдикцию МУС, в Кремле ордер на арест назвали «ничтожным с точки зрения права».

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Мария Федотова