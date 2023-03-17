В ЗакС Петербурга внесли законопроект о порядке разделения и объединения муниципалитетов

Поправки в закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» подготовили в ЗакСе Петербурга. Он будет уточнять принципы разделения и объединения муниципальных образований, пишет 17 марта ЗАКС.ру.

Автором документа является депутат от «Единой России» Денис Четырбок. Как следует из проекта, действующую норма о том, что инициатором укрупнения или разделения может стать орган федеральной или региональной власти, местного самоуправления или население, сохранят. Воля народа может быть подкреплена местным референдумом.

Из новой редакции следует, что преобразования должны проводиться «с учетом мнения населения соответствующей территории, выраженного муниципальным советом… с учетом результатов публичных слушаний». Примечательно, что закон не сможет вступать в силу во время избирательной кампании или референдума местного уровня.

Напомним, что в Петербурге насчитывается 111 муниципальных образований. Идеи об их укрупнении обсуждались неоднократно. Объединение отдельных территорий в том числе допускал спикер ЗакСа Александр Бельский.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что более 30 муниципальных депутатов Петербурга могут досрочно лишить полномочий из-за их отъезда из страны после начала СВО.

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