В Петербурге более 30 мундепов могут быть лишены мандата

Более 30 муниципальных депутатов Петербурга могут досрочно лишить полномочий из-за их отъезда из страны после начала СВО. Об этом 15 марта заявили в ЗакСе во время часа муниципальных образований, передает корреспондент «Ъ-СПб».

По словам председателя комитета территориального развития Петербурга Натальи Чечиной, депутаты без уважительной причины пропускают заседания, не участвуют в работе органов местного самоуправления и прекратили общение со своими избирателями. Она заявила, что многие из них «участвуют в митингах, критикуют нашего президента из-за границы» и «не замечают и не принимают участия в акциях, когда сносят памятники воинам, которые защитили нас от фашизма».

В феврале Заксобрание Петербурга приняло региональный закон, который позволяет лишать мандата депутата за пропуск заседаний без уважительной причины длительностью в полгода. Он вступил в силу с 1 марта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, сотрудники муниципалитетов Санкт-Петербурга за время частичной мобилизации разнесли около 68 тыс. повесток.

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