Путин назначил военным прокурором объединенной группировки войск генерал-майора Найду

Президент Владимир Путин назначил военным прокурором объединенной группировки войск генерал-майора Алексея Найду, следует из указа президента. Ранее эту кандидатуру утвердил Совфед.

Алексей Найда с 1996 года занимал разные посты в органах военной прокуратуры гарнизонного звена Восточного военного округа Тихоокеанского флота. С 2015 года он был первым заместителем военного прокурора Южного военного округа, с 2019 года — военным прокурором Черноморского флота.

Кандидатура Алексея Найду на пост военного прокурора объединенной группировки войск была предложена Владимиром Путиным.

Анастасия Ларина