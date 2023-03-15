Совфед утвердил кандидатуру Алексея Найды на пост военного прокурора объединенной группировки войск

Сегодня, 15 марта, на пленарном заседании Совет федерации поддержал назначение генерал-майора юстиции Алексея Найды на должность военного прокурора объединенной группировки войск. Ранее кандидатуру господина Найды на пост выдвинул президент России Владимир Путин.

Алексей Найда родился в Санкт-Петербурге в 1974 году. В 1996-м он окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Министерства обороны и начал работать в органах военной прокуратуры гарнизонного звена Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

Господин Найда с 2015 года занимал должность первого заместителя военного прокурора Южного военного округа. В 2019-м его назначили военным прокурором Черноморского флота. Накануне, 14 марта, его назначение на должность военного прокурора объединенной группировки войск одобрили в профильном комитете Совфеда.

Олеся Павленко