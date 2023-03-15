Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совфед утвердил кандидатуру Алексея Найды на пост военного прокурора объединенной группировки войск

Сегодня, 15 марта, на пленарном заседании Совет федерации поддержал назначение генерал-майора юстиции Алексея Найды на должность военного прокурора объединенной группировки войск. Ранее кандидатуру господина Найды на пост выдвинул президент России Владимир Путин.

Алексей Найда родился в Санкт-Петербурге в 1974 году. В 1996-м он окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Министерства обороны и начал работать в органах военной прокуратуры гарнизонного звена Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

Господин Найда с 2015 года занимал должность первого заместителя военного прокурора Южного военного округа. В 2019-м его назначили военным прокурором Черноморского флота. Накануне, 14 марта, его назначение на должность военного прокурора объединенной группировки войск одобрили в профильном комитете Совфеда.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...