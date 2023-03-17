В Смольном объяснили выдачу повесток петербуржцам

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга объяснили выдачи повесток в военкомат. Одной из основных задач воинского учета является документальное оформление сведений о гражданах, состоящих на нем.

«Для постановки на учет, а также внесения изменений в документы воинского учета нужно лично явиться в военный комиссариат по месту жительства и (или) пребывания»,— отметили в комитете.

Для граждан предусмотрены штрафы на сумму от 500 до 3 тыс. руб. в случае почти или утраты документов воинского учета. Аналогичная санкция последует в случае, если по повестке не явиться в военкомат без уважительной причины.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге начали снова вручать повестки в военкоматы.

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