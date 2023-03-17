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За два года Крым потерял более 30 позиций по спросу на посуточные бронирования

За два года Крым сместился по спросу на посуточные бронирования с первого места за пределы топ-30 регионов. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на обзор сервиса Ostrovok.ru, на 16 марта доля бронирований отелей в регионе на майские праздники и весну 2023 года составляет менее 1%.

В 2021 году республика по уровню бронирований занимала первое место, ровно год назад — девятое. По данным сервиса «Суточно.ру», на Крым приходится очень мало бронирований на лето 2023. В первую десятку по спросу входит только Ялта.

По данным двух сервисов, снижается и средняя стоимость суток размещения. В «Суточно.ру» заявляют о падении на 12% по сравнению с прошлым годом, в Ostrovok.ru — на 13% (до 4,6 тыс. руб.) в отелях и на 18% (до 3 тыс. руб.) — в апартаментах.

По словам экспертов, снижение спроса на посуточную аренду в Крыму началось еще в мае 2022 года. Это связывают с закрытием авиасообщения, а также действием среднего уровня реагирования.

17 марта на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя власти регионов попросили президента РФ Владимира Путина в этом году снова поддержать туротрасль. Они просят выделить около 2 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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