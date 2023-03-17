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Коммерсантъ FM
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Россия впервые в истории опустилась на 23-е место в рейтинге УЕФА

Россия впервые в истории опустилась на 23-е место в рейтинге УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций). До этого антирекордом для РФ было 21-е место в сезоне-2003/04.

Обновленная версия рейтинга УЕФА размещена на официальном сайте организации.

Лидером таблицы коэффициентов УЕФА является Англия (106,427 очка). На втором месте Испания (90,855), на третьем — Германия (81,731). У России 21,882 очка. Выше РФ в рейтинге находятся Греция, Израиль, Кипр и Швеция. При этом Россия опережает в таблице Венгрию, Румынию, Польшу и Болгарию.

Россия выпала из топ-10 впервые с сезона-2004/05, а антирекордом было 21-е место в сезоне-2003/04.

В случае если российские клубы вернут в еврокубки, то «Зенит» из Санкт-Петербурга начнет участие в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Второе и третье места отправятся во второй раунд квалификации третьего по значимости еврокубкового турнира — Лиги конференций.

После начала военной операции России на Украине ФИФА (Международная федерация футбола) вместе с УЕФА, как и подавляющее большинство спортивных структур, отстранили отечественные команды от турниров под своей эгидой.

Александр Кислов

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