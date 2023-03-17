Kpler: Саудовская Аравия увеличила импорт из России дизельного топлива до 2,5 млн баррелей в начале марта

За первые десять дней марта Саудовская Аравия, крупный продавец нефтепродуктов, импортировала из России почти 2,5 млн баррелей дизельного топлива, что намного больше, чем в «любое другое время за последние шесть лет», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. При этом Саудовская Аравия поставляет значительные объемы топлива в Европу, отмечает агентство. В последние месяцы также вырос экспорт российского дизельного топлива в Бразилию, Марокко, Турцию и Тунис, сообщает Bloomberg.

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco заявляет, что импортирует очищенные нефтепродукты из нескольких источников для удовлетворения внутреннего спроса. «Компания продолжает пытаться сбалансировать эти потребности, и это практиковалось еще до российско-украинского конфликта»,— сообщает Saudi Aramco.

России пришлось искать альтернативных покупателей для своих нефтепродуктов, поскольку в феврале Евросоюз в ответ на военную операцию запретил их морской импорт.

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Мария Федотова