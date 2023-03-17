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Коммерсантъ FM
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В Кабардино-Балкарии ликвидированы по решению суда две общественные организации балкарского народа

Решение о ликвидации Кабардино-Балкарской региональной общественной организации по содействию возрождению балкарского народа «Баш-Тёре» и общественной организации «Совет старейшин балкарского народа Кабардино-Балкарской Республики» было принято в один день городским судом Нальчика по искам республиканского управления Минюста России.

Иски подавались на основе материалов внеплановых проверок этих организаций, проведенных в апреле 2022 года по требованию прокуратуры Карачаево-Балкарской Республики (КБР). В обоих судебных актах указано, что проверки выявили многочисленные нарушения требований федерального законодательства и положений уставов организаций. И у «Совета старейшин», и у «Баш-Тёре» не оказалось точных списков членов обществ, причем «в материалах, представленных на проверку, не было ни одного заявления о вхождении либо выходе из членов организации». Судя по документам, общественники не проводили положенные по уставу съезды, не публиковали ежегодные отчеты о своей деятельности, в том числе в интернете, не проводили «в установленном порядке» выборы центральных советов и ревизионных комиссий, а также не вели учет членских взносов и пожертвований. В отчетах они сообщали, что сбор членских взносов не вели.

В феврале 2022 года в газете «Вестник балкарского народа» было опубликовано обращение к президенту России, а также к руководителям Госдумы РФ, Совета федерации и генеральному прокурору России. Текст обращения, по мнению проверяющих чиновников, был «направлен на требование выхода Балкарии из состава Кабардино-Балкарской Республики и образования нового субъекта Российской Федерации», что прямо противоречит Конституции Российской Федерации и Конституции КБР. Обращение было подписано Исмаилом Сабанчиевым от лица «Совета старейшин балкарского народа Кабардино-Балкарской Республики» и Батталом Созаевым от лица «Баш-Тёре». Правда, к началу суда Баттал Созаев уже умер. Дело рассматривалось в его отсутствие, а Исмаил Сабанчиев по повестке в суд не явился.

В итоге суд принял решение удовлетворить иски Минюста признать балкарские общественные организации прекратившими свою деятельность в качестве юридического лица и исключить их из Единого государственного реестра юридических лиц.

Балкарский общественник Мурадин Рахаев, участвовавший в 2006 году в создании «Совета старейшин балкарского народа», пояснил «Ъ», что обе организации уже давно не представляли балкарский народ, хотя и действовали от его имени. В частности, когда подавали иски к России в Европейский суд по правам человека. А что касается «Баш-Тёре», то фактически это была организация—дублер «Совета старейшин», «состоящая из одного человека — председателя, который также входил в "Совет"». По словам господина Рахаева, общественность еще два года назад была готова выбрать другого лидера организации, однако республиканские власти этому помешали и Исмаил Сабанчиев остался руководить «Советом старейшин», а в итоге добился эффекта, что весь балкарский народ — экстремисты.

Решение о ликвидации «Совета старейшин балкарского народа Кабардино-Балкарской Республики» Верховный суд республики вынес в мае 2010 года по иску прокуратуры КБР. Она обнаружила в деятельности совета «признаки экстремизма в форме пропаганды исключительности граждан по признаку из национальной принадлежности». Однако уже в июле того же года Верховный суд РФ восстановил деятельность «Совета старейшин балкарского народа».

Александра Ларинцева, Пятигорск

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