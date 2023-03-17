Турция продолжит обслуживать российские самолеты летом

Российские самолеты продолжат обслуживать в аэропортах Турции летом 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации после разговора заместителя руководителя организации Владимира Потешкина с главой ведомства гражданской авиации Турции Кемалем Юксеком в Анкаре.

«В том числе отдельно обсудили вопрос топливного обеспечения самолетов российских авиакомпаний на территории Турции. Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне ИАТА "Лето-2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне турецкий портал AirportHaber сообщил, что власти Турции запретили заправку и техническое обслуживание самолетов из России и Белоруссии. «Ъ» удалось подтвердить только два случая отказа в заправке — все самолеты в итоге вернулись в Россию. По мнению источников «Ъ» , проблема не носит массового характера и решится из-за важности турпотока из России для Турции.

Подробнее — «Российские самолеты не ждут в Турции».

Анастасия Ларина