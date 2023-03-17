В Смольном сообщили о ходе работ на станции метро «Чернышевская»

В администрации Санкт-Петербурга рассказали о ходе реконструкции станции метро «Чернышевская». Помещение в настоящее время готовят к установке нового оборудования.

Старые эскалаторы уже демонтированы, как и мраморная и гранитная облицовка внутри вестибюля. Сейчас ведется демонтаж железобетонных конструкций наклонного хода, инженерных сетей и водоотводных зонтов. Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что реконструкция «Чернышевской» связана с тем, что станция не справлялась с возросшим пассажиропотоком в часы пик.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в метро Петербурга озвучили планы по закрытию станций до 2027 года.

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