В метро Петербурга озвучили планы по закрытию станций до 2027 года

После завершения ремонта на станциях «Чернышевская» и «Ладожская» подобные работы планируется выполнить и на других станциях метрополитена Санкт-Петербурга. О примерном графике и планах подземки рассказал начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин, передает «Деловой Петербург».

В настоящее время в планах метро провести реконструкцию станций «Фрунзенская» со строительством единого диспетчерского центра с 2023 по 2025 годы, «Парк победы» (2024-2025 гг.) и «Электросила» (2027). Господин Козин подчеркнул, что одновременно станции закрываться не будут и работы будут выполнять с учетом особенностей локаций и их загруженности.

После «Ладожской» на капитальный ремонт закроют станцию «Удельная» с февраля 2024 года по январь 2025 года. Затем в планах отремонтировать «Озерки», «Технологический институт» и второй вестибюль «Площади Ленина».

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в комтрансе Петербурга обещают сократить интервал движения автобусов после закрытия «Ладожской» до минуты.

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