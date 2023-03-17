Из Удмуртии отправили новую партию контрактников для прохождения военной службы

17 марта из Удмуртии в воинские части отправилась очередная группа для прохождения службы по контракту. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, бойцов повезли от пункта отбора на военную службу по контракту в Ижевске.

«В Удмуртии продолжается набор граждан в возрасте от 18 до 60 лет, изъявивших желание проходить службу по контракту. Это добровольное решение каждого»,— рассказал начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии Альберт Кононов.

Заявку теперь можно оставить в электронном формате через портал Госуслуг или отправить почтой. Кандидату необходимо подготовить ряд документов, пройти собеседование с психологом и медосмотр. Военнослужащим выдается экипировка и снаряжение.

Напомним, 14 марта в эфире ГТРК Удмуртия глава республики Александр Бречалов заявил, что в Удмуртии не проходит новая волна мобилизации, а идет процесс добровольного заключения контрактов на прохождение военной службы. По словам руководителя региона, поступает большое количество заявок, а также много вопросов с точки зрения условий контракта.