Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Набиуллина связала ценовые колебания низколиквидных акций с ростом доли физлиц на рынке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с волатильностью в низколиквидных акциях. Ее рост произошел на фоне усиливающегося доминирования частных инвесторов, что привлекло внимание брокеров и регулятора.

Низколиквидные бумаги — это акции, которые имеют низкий спрос со стороны инвесторов.

«Повышенная волатильность низколиквидных активов — она была всегда, всегда активы этого эшелона были более волатильны. Но она стала более заметной, когда у нас доля российских физических лиц стала выше на рынке»,— заявила на пресс-конференции госпожа Набиуллина.

Объективно возросла ценовая чувствительность к количеству, качеству сделок, ЦБ следит за сегментом низколиквидных бумаг и считает необходимым принять дополнительные меры. «Это скорее объективный процесс. Но, на наш взгляд, какие-то дополнительные меры нужно принимать, и ситуацию, безусловно, мы мониторим»,— сообщила глава ЦБ.

В последние месяцы котировки акций более десятка компаний на Московской бирже росли на десятки процентов в день без очевидных причин. Профучастники заявили о манипулировании, ЦБ — об «эмоциональном инвестировании» граждан на «тонком» рынке.

Так было, в частности, с бумагами производителя конфет «Мишка косолапый» и шоколада «Аленка» — московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», компании «Мостотрест» и нескольких других.

На фоне этого Мосбиржа решила ввести новые меры для борьбы с аномальными скачками цен на акции. Речь идет о бумагах третьего эшелона, активность торгов которыми резко выросла с начала 2023 года, сообщил РБК представитель площадки.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Мосбиржа проследит за котировками».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...