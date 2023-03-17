Набиуллина связала ценовые колебания низколиквидных акций с ростом доли физлиц на рынке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с волатильностью в низколиквидных акциях. Ее рост произошел на фоне усиливающегося доминирования частных инвесторов, что привлекло внимание брокеров и регулятора.

Низколиквидные бумаги — это акции, которые имеют низкий спрос со стороны инвесторов.

«Повышенная волатильность низколиквидных активов — она была всегда, всегда активы этого эшелона были более волатильны. Но она стала более заметной, когда у нас доля российских физических лиц стала выше на рынке»,— заявила на пресс-конференции госпожа Набиуллина.

Объективно возросла ценовая чувствительность к количеству, качеству сделок, ЦБ следит за сегментом низколиквидных бумаг и считает необходимым принять дополнительные меры. «Это скорее объективный процесс. Но, на наш взгляд, какие-то дополнительные меры нужно принимать, и ситуацию, безусловно, мы мониторим»,— сообщила глава ЦБ.

В последние месяцы котировки акций более десятка компаний на Московской бирже росли на десятки процентов в день без очевидных причин. Профучастники заявили о манипулировании, ЦБ — об «эмоциональном инвестировании» граждан на «тонком» рынке.

Так было, в частности, с бумагами производителя конфет «Мишка косолапый» и шоколада «Аленка» — московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», компании «Мостотрест» и нескольких других.

На фоне этого Мосбиржа решила ввести новые меры для борьбы с аномальными скачками цен на акции. Речь идет о бумагах третьего эшелона, активность торгов которыми резко выросла с начала 2023 года, сообщил РБК представитель площадки.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Мосбиржа проследит за котировками».

Мария Федотова