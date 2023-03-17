В Ростове власти заключили контракт на строительство школы в Суворовском

Администрация Ростова заключила контракт с подрядчиком на строительство второй школы в микрорайоне «Суворовский», сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Градоначальник написал, что исполнитель возведет 4-х этажное здание площадью 25,2 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 1,2 тыс. учеников. Также на территории школы будет спортивный блок с двумя залами, площадкой для хореографии и бассейном. В проект входит строительство актового зала и библиотеки с амфитеатром.

«Губернатор РО В.Ю.Голубев поставил задачу сдать объект в следующем году, чтобы 1 сентября школьники Суворовского сели за парты новой школы»,– написал Алексей Логвиненко.

Как ранее писал «Ъ-Юг», до конца 2025 года в Суворовском запланировано строительство трех школ на 3,6 тыс. мест. Для школы на 1200 мест на 2023–2024 годы предусмотрено свыше 2,5 млрд руб. областного и местного бюджетов. Еще две школы, на 1,6 тыс. и 850 мест, будут построены за счет средств инвестора.

Анастасия Назарова