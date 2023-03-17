МИД России внес в стоп-лист 23 гражданина Великобритании

Россия внесла в стоп-лист 23 гражданина Британии, включая ряд представителей вооруженных сил и «пропагандистских структур», сообщил российский МИД. Вошедшим в список гражданам Соединенного Королевства будет закрыт въезд на территорию России.

В стоп-лист включены руководители медикорпорации Zinc Network, в том числе главный исполнительный директор Роберт Эллиотт, исполнительный директор Скотт Браун и директор по вопросам исследований и стратегии Луи Брук. В МИД РФ заявили, что Zinc Network оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами на территории России, а также «фабрикует антироссийские материалы для распространения в медиапространстве».

Также ограничения введены в отношении «ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, замешанных в притеснении независимых журналистов». Среди них — представители руководства тюрьмы строгого режима «Бермарш» в Лондоне, которая, согласно сообщению российского МИДа, «известна неоднократными случаями нарушений прав человека». Конкретные фамилии британских судей и чиновников в министерстве не раскрывают.

В ведомстве отмечают, что решение о расширении стоп-листа принято «в связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений в отношении отечественных физических лиц и организаций, а также комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины».

В последний раз Россия вводила санкции против граждан Великобритании 14 января 2023 года. Тогда в стоп-лист были включены министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли и начальник Генштаба Патрик Сандерс. Санкции расширили на фоне принятого британскими властями решения передать Украине партию современных тяжелых боевых танков Challenger 2.

При этом, как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, полностью публиковать список британских граждан, которым запрещен въезд в страну, российская сторона не намерена, так как «власти в Лондоне понимают, о ком идет речь».

Александр Кислов