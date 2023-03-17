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Коммерсантъ FM
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Суд в Минске приговорил руководителей Tut.by Золотову и Чекину к 12 годам колонии

Минский городской суд приговорил главного редактора белорусского новостного сайта Tut.by Марину Золотову и гендиректора компании, которой принадлежал сайт, Людмилу Чекину к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости». Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Главный редактор белорусского портала TUT.BY Марина Золотова

Главный редактор белорусского портала TUT.BY Марина Золотова

Фото: svaboda.org (RFE / RL)

Главный редактор белорусского портала TUT.BY Марина Золотова

Фото: svaboda.org (RFE / RL)

Суд признал Марину Золотову виновной в распространении материалов с публичными призывами к захвату государственной власти и умышленных действиях, направленных на возбуждение вражды и розни. Людмилу Чекину в дополнение к указанным статьям обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В декабре 2020 года Tut.by лишили лицензии СМИ. Сотрудниц Tut.by содержали под стражей с мая 2021-го. В октябре 2022 года госпожи Золотова и Чекина был внесены в реестр причастных к экстремизму лиц.

После протестов в Белоруссии, которые начались из-за несогласия с результатами президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране были признаны экстремистскими ряд ресурсов, освещавших акции. В мае 2022 года в офисах Tut.by прошли обыски, сайт был заблокирован, а в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» было возбуждено дело о неуплате налогов.

Позднее Tut.by удалил записи в социальных сетях за 2020 год и первую половину 2021-го. Редакция объяснила это желанием обеспечить безопасность сотрудников и читателей на фоне иска о признании материалов портала экстремистскими. Часть бывшей команды Tut.by 8 июля запустила издание Zerkalo.io. Однако через час после запуска доступ к ресурсу в Белоруссии заблокировали. Он также недоступен и в России.

О блокировке крупнейшего независимого новостного портала Белоруссии — в публикации «Ъ» «Tut.by уже не тут».

Милена Костерева

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