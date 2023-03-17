КГИОП отказался вносить дома Басевича в перечень выявленных объектов культурного наследия

Специалисты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) отказались вносить дом Басевича в перечень выявленных объектов культурного наследия. Решение принималось после работы по установлению историко-культурной ценности здания, сообщили в пресс-службе ведомства 17 марта.

В КГИОПе отметили, что «дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7, не является и никогда не являлся памятником», однако находится в зонах охраны объектов культурного наследия. Сотрудники комитета визуально осмотрели здание, изучили научно-исследовательские материалы из Центрального государственного исторического архива, а также обратились к краеведческой и справочной литературе.

В комитете обратили внимание на то, что после перехода в 1912 году участка в собственность инженера-технолога Иссахара Басевича, все деревянные постройки прежней владелицы Н.П. Голстуновской были снесены.

«Собственно, поэтому он и не привлекал внимание исследователей при составлении списков памятников истории и культуры и вновь выявленных объектов культурного наследия в 1970-1990-е годы. В 2000-е годы техническое состояние здания стало стремительно ухудшаться. В 2009 году дом был признан аварийным и расселён, в последние десятилетия неоднократно горел, что существенно повлияло на техническое состояние лицевого и дворовых корпусов»,— объяснили в КГИОП.

В конце февраля «Ъ-СПб» рассказывал, что Куйбышевский райсуд Петербурга отказал в иске градозащитникам, которые просят признать незаконным разрешение на строительство, на основании которого планируется реконструировать дом Басевича под апартаменты для артистов театра танца Эйфмана. Кроме того, были отменены меры предварительной защиты в виде запрета на реконструкцию здания, установленного для проведения экспертизы следственного комитета. Однако, по словам одного из истцов, градозащитника Олега Мухина, это еще не точка в деле. Эксперты же отмечают, что шансы «отвоевать» здание все же имеются, но для этого необходимо использовать весь возможный арсенал средств.

Подробнее – в материале «С аварийного дома сняли судебную защиту».

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