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Коммерсантъ FM
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Бутылка прервала допрос

В Крыму подозреваемый в мошенничестве обвинил женщину-следователя в избиении

Молодую сотрудницу полиции Симферопольского района Крыма обвинили в избиении подозреваемого в собственном кабинете. Пострадавший, обвиняемый в рамках другого дела в мошенничестве, снял побои и обратился с жалобой в службу собственной безопасности МВД, которая инициировала процессуальную проверку на предмет превышения должностных полномочий с применением насилия. Если вину следователя докажут, ей грозит увольнение и до 10 лет тюремного заключения. Между тем источники «Ъ» в правоохранительных органах Крыма не исключают, что она могла стать жертвой оговора.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным управления СКР по Крыму и Севастополю, инцидент произошел 28 февраля во время допроса 28-летнего гражданина, который проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. По его словам, 26-летняя лейтенант юстиции не справилась с эмоциями и нанесла ему несколько сильных ударов стеклянной бутылкой.

После окончания следственных мероприятий пострадавший обратился в медучреждение, документально зафиксировав телесные повреждения в области головы и предплечья. После этого он подал соответствующую жалобу в службу собственной безопасности МВД, которая инициировала процессуальную проверку на предмет наличия в действиях сотрудницы полиции признаков преступления, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

«В настоящее время в рамках проверки проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного вреда, опрашиваются свидетели произошедшего, проводятся мероприятия, направленные на установление иных предметов и документов, имеющих доказательственное значение. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение»,— сообщили «Ъ» в республиканском СКР.

В ведомстве также отметили, что при подтверждении вины сотрудницы она будет уволена из органов внутренних дел, а ее руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности. Помимо этого девушке грозит до 10 лет колонии.

Как сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах Крыма, до этого инцидента она имела только положительные отзывы и характеристики.

Они также не исключают, что 26-летняя лейтенант юстиции могла стать жертвой оговора со стороны подследственного, который по каким-то причинам попытался таким нетривиальным образом вывести ее из своего уголовного дела.

Напрямую со сторонами конфликта «Ъ» связаться не удалось.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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