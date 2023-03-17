МИД Латвии запретил въезд в страну 35 россиянам

Министерство иностранных дел Латвии расширило список россиян, которым запрещен въезд в страну из-за поддержки военной операции РФ на Украине. Перечень расширен на 35 пунктов, в него вошли журналисты, певцы, политологи и блогеры.

В санкционный список, размещенный на сайте МИД Латвии, вошли исполнители Ярослав Дронов (более известен как Shaman), Аким Апачев, Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко, Анна Шафран, Вячеслав Манучаров, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, политологи Евгений Сатановский, Сергей Станкевич, Дмитрий Евстафьев, Владимир Корнилов, Ростислав Ищенко, блогеры Юлия Витязева, Станислав Яковлев и Александр Сосновский.

Также под ограничения попали экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник и бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Семен Багдасаров.

Ранее МИД России сообщил о введении персональных санкций в отношении 144 «наиболее враждебно настроенных» к России министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии. О ком конкретно идет речь, в Министерстве иностранных дел не уточнили.

Александр Кислов