Два новый рейса в Азербайджан запустят из Пулково 19 марта

Из петербургского аэропорта Пулково 19 марта запустят самолеты в Азербайджан. Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines начнут летать в Гянджу, сообщили в пресс-службе «Воздушные вороты Северной Столицы».

Самолеты будут летать раз в неделю – по воскресеньям. Гянджа – второй по величине город Азербайджана, крупный культурный и промышленный центр региона. В рамках летнего расписания полеты в Азербайджан также будет выполнять авиакомпания в Россию. Дважды в неделю запланированы рейсы в Баку.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что прямые рейсы в Тунис будут доступны из Пулково с 7 апреля.

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