Прямые рейсы в Тунис будут доступны из Пулково с 7 апреля

Авиакомпания Nouvelair Tunisie с 7 апреля откроет полетную программу из Санкт-Петербурга в Монастир. Об этом 10 марта рассказали в пресс-службе оператора аэропорта Пулково ВВСС.

Рейсы запланируют дважды в неделю на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 182 кресла. Согласно будущему расписанию, прибытие самолета в Петербург запланировано в 00:25, а вылет в Монастир – в 01:25. Кроме того, с середины мая Nouvelair Tunisie планирует запуск ещё одного рейса в столицу Туниса.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что аэропорт Пулково запустил сервис мобильных посадочных талонов на базе российского ПО.

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