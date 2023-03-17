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Верховный суд разрешил Арташесу Арутюнянцу застройку участка рядом с «Ростовским портом»

Верховный суд РФ оставил в силе решение Арбитражного суда Ростовской области об отказе отменить разрешение на застройку участка земли на набережной Дона в Ростове на ул. 9-я Линия, 87. Об этом сообщается на сайте суда.

Спорное разрешение было выдано властями Ростова в сентябре 2021 года по ходатайству владельца участка (его площадь 2,6 га) известного предпринимателя Арташеса Арутюнянца. Ранее на этой земле работал Ростовский стекольный завод. Предприниматель заявил о намерении снести заводские строения и на их месте построить комплекс малоэтажной жилой застройки. Однако проект вызвал протест со стороны АО «Ростовский порт» и АО «Риф» (судоремонтный завод), территории которых примыкают к этому участку. Оба АО (они связаны через владельцев) потребовали отменить разрешение на стройку, поскольку она, по их мнению, попадает в окружающую предприятия санитарно-защитную зону.

Предприятия указали, что по своему воздействию на окружающую среду они являются объектами 2-го и 3-го классов опасности. Согласно СанПиН, вокруг них предусмотрены санитарно-защитные зоны (500 м для порта и 300 м для «Рифа»), в которых жилая застройка запрещена. Земельный участок Арташеса Арутюнянца находится в этих пределах. В свою очередь, администрация Ростова не согласилась с доводами порта и судоремонтного завода, заявив, что факт наличия санитарно-защитной зоны вокруг предприятий не оформлен в ЕГРН.

Судебные тяжбы по этому поводу шли с 2021 года. Арбитражный суд Ростовской области, а затем и апелляционный суд отказались отменить разрешение на застройку, выданное администрацией Ростова. Однако, Северо-Кавказский окружной арбитражный суд признал правоту порта и «Рифа». Вчера точку в этом деле поставил Верховный суд. Он отменил постановление окружного суда и оставил в силе решение Арбитражного суда Ростовской области.

Вадим Водолазов

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