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Коммерсантъ FM
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Правительство выдвинуло в набсовет Сбербанка Чернышенко, Силуанова и Орешкина

Кандидатами для избрания в наблюдательный совет Сбербанка правительство (контролирует 50% + 1 акцию) выдвинуло вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главу Минфина Антона Силуанова и помощника президента Максима Орешкина, сообщили агентства со ссылкой на распоряжение кабина.

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Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Других кандидатов кабмин не выдвинул. Действующий состав набсовета банк по-прежнему не раскрывает. Из разосланных акционерам бюллетеней для голосования (есть у «Интерфакса») перед годовым собранием в 2022 году следует, что тогда в состав набсовета вошли господин Силуанов, его заместитель Владимир Колычев, господин Чернышенко, господин Орешкин, председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов, глава банка Герман Греф и его первый заместитель Александр Ведяхин.

Кроме того, тогда же в набсовет вошли бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.

17 марта стало известно, что набсовет Сбербанка рекомендовал для выплаты рекордные дивиденды — 25 руб. на акцию. За десять дней до этого господин Греф сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что, несмотря на «известные немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий», все сложности в различных сферах, в том числе в финансовой, «в целом удалось преодолеть».

Григорий Лейба

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