Прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов

UEFA провело жеребьевку четвертьфиналов Лиги чемпионов. Церемония прошла в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне. Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 и 12 апреля, на 18 и 19 апреля назначены ответные игры.
В четвертьфинале сыграют пары:
- «Реал Мадрид»—«Челси»,
- «Манчестер Сити»—«Бавария»,
- «Милан»—«Наполи»,
- «Интер»—«Бенфика»
В полуфинале сыграют:
- «Милан» или «Наполи» с «Интером» или «Бенфикой»,
- «Реал Мадрид» или «Челси» с «Манчестер Сити» или «Баварией».
Игры полуфинала пройдут 9 и 10 мая, ответные встречи — 16 и 17 мая. Финальный матч состоится 10 июня в Стамбуле.