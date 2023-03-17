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Коммерсантъ FM
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Прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов

UEFA провело жеребьевку четвертьфиналов Лиги чемпионов. Церемония прошла в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне. Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 и 12 апреля, на 18 и 19 апреля назначены ответные игры.

В четвертьфинале сыграют пары:

  • «Реал Мадрид»—«Челси»,
  • «Манчестер Сити»—«Бавария»,
  • «Милан»—«Наполи»,
  • «Интер»—«Бенфика»

В полуфинале сыграют:

  • «Милан» или «Наполи» с «Интером» или «Бенфикой»,
  • «Реал Мадрид» или «Челси» с «Манчестер Сити» или «Баварией».

Игры полуфинала пройдут 9 и 10 мая, ответные встречи — 16 и 17 мая. Финальный матч состоится 10 июня в Стамбуле.

Олеся Павленко

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