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Коммерсантъ FM
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За 2022 год судебные приставы взыскали свыше триллиона рублей

В 2022 году судебные приставы России взыскали свыше 1 трлн руб., сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на расширенной коллегии Минюста РФ. В 2021 году показатель составлял 888 млрд руб.

Константин Чуйченко (слева) и Александр Бастрыкин

Константин Чуйченко (слева) и Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Константин Чуйченко (слева) и Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По линии Федеральной службы судебных приставов хочу отметить рекордную сумму, взысканную в 2022 году,— более 1 трлн рублей. Это очень хороший результат»,— резюмировал глава Минюста (цитата по ТАСС).

В консолидированный бюджет РФ Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) за 2022 год перечислила более 412 млрд руб. (на 86 млрд руб. больше, чем в 2021-м).

«Вместе с тем хотел бы обратить внимание на частую проблему несоразмерности подлежащего взысканию долга объему совершаемых приставами исполнительных действий. Порой принимаемые меры избыточны»,— указал господин Чуйченко.

В качестве примера министр привел ситуацию, когда при долге в несколько тысяч рублей накладывается арест на имущество, стоимость которого в сотни раз превышает размер взыскания. В связи с этим господин Чуйченко предлагает ФССП скорректировать практику и, если потребуется, проработать совместно с Минюстам предложения об изменении законодательства.

Согласно последним данным ФССП, около 8 млн россиян не платят по долгам. За 2022 год показатель почти вдвое превысил значение 2021-го и стал рекордным за последние 15 лет.

О том, как выглядит среднестатистический неплательщик,— в публикации «Ъ» «Без чувства долга».

Григорий Лейба

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