На Кубани передано в суд дело о поджоге здания инспекции ФСИН

Новокубанский районный суд Краснодарского края рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Новокубанска, обвиняемого в поджоге здания уголовно-исполнительной инспекции, а также в уничтожении документов, сообщает прокуратура края. Поджигателем оказался бывший сотрудник МВД, уволенный по отрицательным мотивам.

Как ранее писал «Ъ-Юг», в ночь на 10 января этого года в помещении уголовно-исполнительной инспекции в Новокубанске произошел пожар, который удалось локализовать на площади 20 кв. м. При пожаре сгорела часть архивных дел личных дел осужденных, находившихся под административным надзором.

Следствие выяснило, что поджог совершил бывший полицейский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Ночью он проходил по улице мимо здания инспекции, и у него возникло желание «отомстить» за свое увольнение из органов МВД. Злоумышленник разбил стекло, залез в помещение инспекции и поджег бумаги, а часть архивных дел унес с собой и выбросил. Поджигатель был задержан сотрудниками ФСБ уже на следующий день, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Анна Перова, Краснодар