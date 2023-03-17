На Кубани число ИТ-компаний увеличилось на треть

Количество ИТ-компаний в 2022 году в Краснодарском крае увеличилось на треть и достигло 1200 организаций. Об этом директор ГКУ КК «Цифровая Кубань» Михаил Олефиренко сообщил на круглом столе «Цифровизация бизнеса: риски и возможности», прошедшем в ИД «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

По мнению координатора проекта «Цифровая Россия» в Краснодарском крае, директора компании «Кортекс» Сергея Карулина, число ИТ-компаний на Кубани растет благодаря в том числе участию государства. «ИТ-отрасль — самая поддержанная государством сфера за последние пару лет. Отрасль с периферии переместилась в центр всеобщего внимания. Однако Краснодарский край пока еще не находится в авангарде поставщиков ИТ-решений»,— утверждает господин Карулин. Эксперт считает, что на Кубани прорывы в развитии цифровых технологий возможны в ИТ-направлениях, которые обслуживают флагманские отрасли региона — сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, туристическую и транспортную сферы, а также перерабатывающую промышленность.

Директор по развитию ТД «ГК "Сигма"» Алексей Пилипенко подтверждает, что сельское хозяйство испытывает дефицит отечественного программного обеспечения. В прошлом году в компании перешли на единую для всех подразделений систему дистанционного контроля сельскохозяйственных угодий. При этом пользоваться приходится иностранными платформами, стоимость которых, по словам руководителя, меняется в зависимости от курса доллара практически ежеквартально. «Эксперты торгового дома утверждают, что отечественное ПО для автоматизации, оптимизации и анализа бизнес-процессов в сельском хозяйстве незначительно уступает по качеству зарубежному и найти равнозначные аналоги российского производства пока не удается»,— отмечает Алексей Пилипенко.

Высокую востребованность ИТ-решений в здравоохранении подтверждает коммерческий директор медицинского холдинга CL Medical Group Анатолий Медведев. Он рассказал, что в Краснодарском крае ИТ-специалисты разработали проект, основанный на полноэкзомном секвенировании. Такое генетическое исследование позволяет обнаружить изменения и «поломки» в структуре ДНК человека, благодаря чему можно своевременно выявлять, корректировать развитие многих наследственных и мультифакторных заболеваний. «В медицинской сфере сегодня активно внедряются новейшие цифровые и ИТ-решения. Ключевая область их применения — это медицинская геномика. Колоссальные массивы данных, получаемые в результате геномных исследований, требуют применения специальных биоинформатических программ и алгоритмов анализа данных»,— говорит господин Медведев.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram