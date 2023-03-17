Губернатор Беглов и Ксения Шойгу обсудили развитие инфраструктуры «Острова фортов»

Губернатор Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу обсудили развитие инфраструктуры проекта. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

«С началом работ по созданию туристско-рекреационного кластера Кронштадт получил новый мощный импульс. Развивается инфраструктура, город становится более комфортным для жителей и более притягательным для туристов»,— отметил господин Беглов.

На встрече обсуждалась комплексная реконструкция котельной «Цитадельская», инженерных сетей и водоводов в Кронштадте. Кроме того, госпожа Шойгу рассказала о подготовке к проведению на территории парка Международного военно-морского салона «МВМС-2023», который пройдет 21-25 июня этого года. Отмечается, что этим летом объекты «Острова фортов» впервые станут площадками мероприятия.

Работы на территории нового музея в Кронштадте будут завершены к концу мая. Согласно планам, в начале июня он будет введен в эксплуатацию. В октябре прошлого года на территорию комплекса была доставлена первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», она стала главным экспонатом музея. Для размещения транспорта участников и гостей салона собираются также оборудовать дополнительные парковочные места.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Смольный утвердил проект планировки новой пешеходной набережной в Кронштадте, которая свяжет рекреационно-туристического кластера «Остров фортов» и сквер Инчхон.

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