«Остров фортов» в Кронштадте свяжется со сквером Инчхон единой пешеходной набережной

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки новой пешеходной набережной в Кронштадте, которая свяжет рекреационно-туристического кластера «Остров фортов» и сквер Инчхон. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

«Набережная станет комфортным местом для прогулок и осмотра достопримечательностей города. Также она позволит большему количеству людей принять участие в праздничных мероприятиях в акватории Каботажной гавани и на Кронштадтском рейде»,— говорится в сообщении.

Длина будущей набережной составит около 2,8 км, на всей ее длине предусмотрены лестничные спуски к воде. Ширина пешеходной части составит от 4,5 до 6 м. Проект будет реализовываться в несколько этапов.

Проект «Остров фортов» в Кронштадте в рамках которого в городе создает туристско-рекреационный кластер, реализуется с 2019 года. На текущей момент открыты музейно-исторический парк, учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев», детские и смотровая площадки.

Подробнее об актуальном состоянии проекта читайте в материале «К "Острову фортов" причаливает федеральный бюджет».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте